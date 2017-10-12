Українські лікарі прибули до Росії для обстеження викраденого ФСБшниками 19-річного Гриба

Українські лікарі прибули до Російської Федерації, щоб обстежити 19-річного громадянина України Павла Гриба, який утримується в СІЗО у Краснодарі.

Про це у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вона наголосила, що 19-річний українець має важку вроджену хворобу та потребує щоденного специфічного лікування, і без надання медичної допомоги є пряма загроза його життю.

«У зв'язку з незадовільним станом здоров'я Гриба та неотриманням ним необхідних ліків Україна багато разів зверталася до російської сторони з проханням допустити до затриманого українських лікарів», - нагадала Супрун.

За її словами, незважаючи на численні звернення Генерального консульства України в Ростові-на-Дону та позицію Європейського суду з прав людини щодо необхідності допустити українських медиків до Гриба, погодження від російської сторони отримано не було.

Міністерство охорони здоров'я України визначило фахівців, котрі з 12 по 15 жовтня мають провести медичний огляд, надати інформацію про актуальний стан здоров'я юнака та рекомендовані йому лікарські засоби.

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МОЗ перебуває на постійному зв'язку з лікарями та інформуватиме про подальший перебіг ситуації, зауважила Супрун.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Державної прикордонної служби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня Павло поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того самого дня. Коли цього не сталося, батько виїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі).

7 вересня стало відомо, що Павло утримується у слідчому ізоляторі № 5 в Краснодарі.

13 вересня суд у Краснодарі постановив заарештувати Павла до 17 жовтня.

15 вересня у МЗС повідомили, що Гриба перевели зі слідчого ізолятора до медичної установи. 16 вересня його повернули до слідчого ізолятора.

6 жовтня адвокат Євгенія Закревська заявила, що ЄСПЛ запрошує українських лікарів до Павла, щоб вони оцінили стан його здоров'я і дізналися, чи отримує він необхідне лікування. "Сподіваюсь, що українські МЗС, МОЗ і уповноважений з прав людини зроблять все для того, щоб наші лікарі якнайшвидше потрапили до Павла Гриба. А РФ не наважиться порушити пряму вказівку ЄСПЛ і не допустити їх до Павла", - повідомила адвокат.