Апеляційний суд скасував рішення про відсторонення начальника поліції охорони Будника
Поліція затримала Будника та посередника під час одержання хабаря, 28 серпня Будника випустили із київського слідчого ізолятора.
Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Печерського суду Києва про відсторонення від посади начальника Департаменту поліції охорони Національної поліції України Сергія Будника, підозрюваного у хабарництві. Про це йдеться в ухвалі Апеляційного суду Києва від 2 жовтня, яка розміщена в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Відповідно до документу, адвокат Марина Танчук в інтересах Будника подавала апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 1 вересня, згідно з якою він був відсторонений від посади до 22 жовтня.
Читайте такожУ Львові капітан СБУ обіцяв закрити кримінальну справу за $10 тисяч та елітне авто
Колегія суддів зазначила, що доводи сторони обвинувачення про наявність існування ризиків незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, знищення або приховування документів, що мають доказове значення у провадженні, і тим самим перешкоджання кримінальному провадженню, в більшій мірі ґрунтуються на припущеннях, що, на думку колегії суддів, є неприпустимим.
Також Апеляційний суд вважає, що ризики, на які посилається слідчий, можуть бути задоволені завдяки покладенню на підозрюваного окремих процесуальних обов'язків, а не шляхом відсторонення від посади.
Як повідомляв УНІАН, 22 серпня під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 96 тис. грн поліція затримала Будника та посередника.
На думку слідства, чиновник через посередника вимагав від жителя міста Києва передачі щомісяця неправомірної вигоди в сумі понад 80 тис. грн, крім офіційних платежів, за надання послуг з фізичної охорони.
Печерський районний суд міста Києва обрав йому та посереднику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 128 тис. грн кожному.
28 серпня Будника випустили із київського слідчого ізолятора.