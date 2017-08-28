Начальник Департаменту охорони Нацполіції Будник вийшов із київського СІЗО

Сьогодні начальника Департаменту поліції охорони Національної поліції України Сергія Будника, якого підозрюють у хабарництві, випустили із київського слідчого ізолятора.

Про це в коментарі УНІАН повідомив прес-секретар заступника міністра юстиції Юрій Маслак.

«Він вийшов із СІЗО сьогодні о 15.10», - повідомив Маслак.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід начальнику Департаменту поліції охорони Національної поліції України, який підозрюється в хабарництві, та посереднику у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 128 тис грн кожному.

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22 серпня за підозрою в одержанні хабара Будника затримали правоохоронці.

Зокрема встановлено, що чиновник через посередника вимагав від жителя міста Києва передачі щомісяця неправомірної вигоди в сумі понад 80 тис. грн, крім офіційних платежів, за надання послуг з фізичної охорони.

Правоохоронця та посередника затримано під час одержання хабара в розмірі 96 тис грн.