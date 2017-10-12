Полторак про заступника: бігти Павловському нікуди, в РФ проти нього порушено три справи

Міністр оборони Степан Полторак переконаний, що його заступник Ігор Павловський має понести відповідальність у разі, якщо в суді буде доведено його причетність до розтрати понад 149 млн грн бюджетних коштів. Як передає кореспондент УНІАН, про це Полторак заявив сьогодні журналістам під час брифінгу.

«Я думаю, що всі питання, пов’язані зі звинуваченнями, треба задавати НАБУ, яке порушило справу та веде слідчі дії. Генерал Павловський виконував свої обов’язки з першого дня агресії, виконував їх достатньо високопрофесійно, був керівником АТО «Маріуполь» під час активних бойових дій, але якщо він причетний до злочину, він має за це відповісти», - заявив міністр.

Водночас він звернувся з проханням до всіх громадян України не звинувачувати у злочині будь-яких осіб до рішення суду.

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Міністр також висловив переконання, що Павловський нікуди з країни не поїде.

«В принципі, Павловському тікати точно немає куди. Тому що, будучи керівником АТО «Маріуполь», він отримав три карні справи в РФ. Я сумніваюсь у тому, що у нього є гроші, судячи з його декларації, для того, щоб тікати до Європи або на якісь острови. Слідство має бути проведено абсолютно об’єктивно, своєчасно, без затягувань, і ми маємо отримати відповідь. Якщо він корупціонер, він має сидіти у тюрмі. Якщо він не причетний до цього, або його вини там немає, суд про це повинен сказати. Якщо ми так працювати не будемо, а будемо одразу звинувачувати людей, то у нас буде велика проблема», - заявив Полторак.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура виявили корупційну схему з розтрати понад 149 млн грн державних коштів під час закупівлі пального для Міноборони.

Вчора, 11 жовтня, детективи НАБУ провели обшуки, в результаті яких за підозрою у причетності до вчинення злочину затримали заступника міністра оборони Павловського і директора Департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулєвича.

Ще двоє підозрюваних у справі - службовець відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів і працівник Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

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Сьогодні детективи НАБУ повідомили про підозру у розтраті понад 149 млн грн під час закупівлі пального всім чотирьом посадовим особам Міноборони. Їм інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.