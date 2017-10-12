Під час засідання суду Павловському стало зле, його забрали медики - ЗМІ

Заступнику міністра оборони Ігорю Павловському стало погано під час засідання Солом'янського районного суду Києва щодо обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомляє 112.ua.

У зв'язку з проблемами зі здоров'ям у Павловського в залі суду з'явилися медики, а суддя оголосила 15-хвилинну перерву. Медики разом з Павловським покинули зал засідань і сказали, що повинні повернутися.

Повідомляється, що в ході засідання Павловському ставало погано кілька разів. Йому також дозволили знімати наручники і спілкуватися з дружиною.

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Як передає кореспондент УНІАН, суддя Солом'янського районного суду Києва Владлена Лазаренко пішла у кімнату для нарад приймати рішення за клопотанням прокурорів про обрання запобіжного заходу заступник міністра оборони Ігоря Павловському. Він підозрюється у причетності до розтрати понад 149 млн грн бюджетних коштів.

Наприкінці засідання адвокати попросили суд не задовольняти клопотання прокуратури і обрати більш м'який запобіжний захід Павловському у вигляді взяття на поруки, особистого зобов'язання. У той же час адвокат Ростислав Кравець зазначив, що Павловському взагалі не варто призначати запобіжний захід.

Представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягав на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в 75 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили корупційну схему розтрати понад 149 млн грн державних коштів при закупівлі пального для Міноборони.

11 жовтня детективи НАБУ провели обшуки, в результаті яких за підозрою у причетності до скоєння злочину затримали заступника міністра оборони Павловського та директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича.

Ще двоє підозрюваних - службовець відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів і працівник Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

Сьогодні детективи НАБУ повідомили про підозру у розтраті понад 149 млн грн при закупівлі палива всіх чотирьох посадових осіб Міноборони. Їм інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.