"Давні добрі стосунки з Путіним": у Кремлі відреагували на заяву Земана щодо "продажу" Криму

У Кремлі назвали пропозицію президента Чехії Мілоша Земана «внутршньоєвропейською дискусією», про компенсацію Україні за анексію АРК «не може бути й мови».

Про це сказав прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Йдеться про внутрішньоєвропейську дискусію. Ми звичайно поважаємо дуже авторитетного політика Земана, який має давні добрі стосунки з президентом Путіним», - сказав Пєсков.

За його словами, Кремль спостерігає за цією дискусією і звернули на увагу на заяву Земана.

«Разом з тим тут звичайно потрібно сказати - в юридичному і фактологічному плані ні про яку анексію говорити не можна. Це невірно. І відповідно не може йти мова ні про яку компенсацію», - підкреслив він.

Пєсков заявив, що «легітимний орган» Криму - Верховна Рада «прийняла рішення про вихід з України на тлі перевороту» і «на тлі екстремізму, який розвивався на тлі цього перевороту і частково розвивається й досі».

Він заявив, що після цього було «прийнято рішення про вступ до РФ».

«Самі формулювання, що подібні дії можуть бути врегульовані якимись виплатами з нашої точки зору не зовсім правильні. Точніше кажучи зовсім неправильні», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, президент Чехії Мілош Земан під час виступу в Страсбурзі на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи запропонував заплатити Україні й «узаконити» анексію Криму.

У Посольстві Чехії в Україні вказали, що Земан у ПАРЄ висловив особисту точку зору щодо анексії Криму і порадили звернутися за коментарем до Офісу президента Чехії. У свою чергу, прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка наголосив, що заява Земана суперечить зовнішній політиці чеського уряду.

Міністерство закордонних справ України висловило своє обурення з приводу висловлювань чеського президента.