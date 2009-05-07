Трагедія у Дніпропетровську: 9 загиблих, 11 потерпілих

У Дніпропетровську через пожежу в залі ігрових автоматів на проспекті Гагаріна, 127, яка сталася сьогодні о 00.45, загинули 9 осіб, ще 11 постраждали.

Про це УНІАН повідомив представник Головного управління МНС в Дніпропетровській області.

Шістьох постраждалих із опіками госпіталізовано до опікового центру 2-ї міської лікарні, решту 5 - із отруєнням чадним газом до лікарні ім. Мечникова.

За словами представника ГУ МВС, попередньо відомо, що перед пожежею на місці трагедії почувся «хлопок».

Зал ігрових автоматів площею 80 метрів квадратних розташований на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку. Пожежею пошкоджені 60 гральних автоматів та внутрішнє оздоблення приміщення.

Наразі пожежа ліквідована підрозділами МНС.

Фото УНІАН