Держкіно заборонило ще чотири російських фільми

Державне агентство з питань кіно заборонило показ російського фільму "Всупереч усьому". Про це повідомляється на сайті Держкіно.

"Державне агентство України з питань кіно 12 жовтня 2017 року анулювало державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування і скасувало державну реєстрацію т/ф "Всупереч усьому" (реж. А. Задворний), видане ТОВ Маркер Медіа", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що таке рішення було ухвалено у зв'язку з виявленням недостовірних відомостей у документах, поданих Маркер Медіа.

Пізніше в Держкіно повідомили, що заборонили показ ще трьох фільмів Маркер Медіа. Мова йде про стрічки "Мої чужі діти" (реж. Ст. Нетецька), "Дзвінок з минулого" (реж. С. Васьківський ) і "Любов не обдуриш" (реж. А. Задворний).

Також Держкіно проводить перевірку всіх прокатних посвідчень, виданих Маркер Медіа.