Тимошенко буде балотуватися на пост президента

11:21, 14 жовтня 2017
Політика
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Юлія Тимошенко заявила, що має намір поборотися за посаду глави держави на наступних виборах.

Лідер

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко має намір балотуватися на пост президента України на наступних виборах.

Таку заяву народний депутат зробила в ефірі телеканалу NewsOne.

"Я буду балотуватися на пост президента. Ми будемо перемагати заради того, щоб поставити країну на ноги", - заявила Тимошенко.

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При цьому вона заявила, що раніше вже підтримувала Віктора Ющенка на посаді президента і Арсенія Яценюка на посаді прем'єр-міністра, але це ні до чого не призвело.

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Теги: #вибори президента України-2019#тимошенко йде на вибори