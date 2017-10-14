Тимошенко буде балотуватися на пост президента
11:21, 14 жовтня 2017Політика
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Юлія Тимошенко заявила, що має намір поборотися за посаду глави держави на наступних виборах.
Лідер "Батьківщини" заявила про намір брати участь у виборах президента / фото facebook.com/TatianaMakova1
Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко має намір балотуватися на пост президента України на наступних виборах.
Таку заяву народний депутат зробила в ефірі телеканалу NewsOne.
"Я буду балотуватися на пост президента. Ми будемо перемагати заради того, щоб поставити країну на ноги", - заявила Тимошенко.
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При цьому вона заявила, що раніше вже підтримувала Віктора Ющенка на посаді президента і Арсенія Яценюка на посаді прем'єр-міністра, але це ні до чого не призвело.
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