Тимошенко буде балотуватися на пост президента

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко має намір балотуватися на пост президента України на наступних виборах.

Таку заяву народний депутат зробила в ефірі телеканалу NewsOne.

"Я буду балотуватися на пост президента. Ми будемо перемагати заради того, щоб поставити країну на ноги", - заявила Тимошенко.

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При цьому вона заявила, що раніше вже підтримувала Віктора Ющенка на посаді президента і Арсенія Яценюка на посаді прем'єр-міністра, але це ні до чого не призвело.