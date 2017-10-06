Стала відома дата суду над Тимошенко за незаконний перетин кордону

Призначено дату, час і місце судового засідання в адміністративних справах проти лідера парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко та її соратника Сергія Власенка. Про це йдеться на сайті Державної судової адміністрації України.

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Мостиський районний суд Львівської області почне розгляд справи проти Тимошенко 2 листопада о 12:00. А цього ж дня на 12.30 призначено засідання по справі щодо перетину кордону соратником Тимошенко - Сергієм Власенком. Засідання по справах буде вести суддя Юрій Білоус.

Тимошенко й Власенко звинувачуються у незаконному перетинанні або спробі незаконного перетину державного кордону України.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону і постановив оштрафувати його на 3,4 тис. грн.

Згодом адвокат Саакашвілі Маркіян Галабал заявив про намір захисту оскаржити рішення суду про стягнення штрафу.

Нагадаємо, наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі. За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, щодо його судимості в Грузії. Саакашвілі, у свою чергу, заявив, що у нього лише одне громадянство - українське.

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10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

12 вересня прикордонники вручили Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення за ст. 204-1 ч.2 КУпАП (незаконний перетин держкордону). За вчинення такого правопорушення передбачено накладення штрафу у розмірі від 3,4 тис. до 8,5 тис грн.

16 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що через інцидент на кордоні Саакашвілі не будуть заарештовувати і екстрадувати з країни.