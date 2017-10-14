Подвиги воїнів УПА завжди залишатимуться прикладом для прийдешніх поколінь – Порошенко

Подвиги воїнів Української повстанської армії завжди залишатимуться прикладом для прийдешніх поколінь.

Про це президент України Петро Порошенко заявив у зверненні до українців з нагоди 75-ї річниці створення УПА.

«Сьогодні, 14 жовтня, у День захисника України та свято Покрови Пресвятої Богородиці ми відзначаємо 75-ту річницю створення Української повстанської армії. Армії, що від перших днів її створення і до завершення боротьби проти поневолювачів рідних земель була справді народною, оскільки повністю формувалась і підтримувалась місцевим населенням.

Роки сталінського терору, жахи колективізації та Голодомору- геноциду, а згодом і навала нацистів зміцнили українців у переконанні щодо необхідності збройної боротьби за незалежність», - зазначив президент.

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Він нагадав, що воїни УПА поставили собі за мету «боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути Українську Самостійну Соборну Державу».

«Кращі сини й доньки українського народу мужньо чинили опір двом потужним тоталітарним режимам, кожен з яких прагнув поглинути нас, поневолити або винищити українців. Вони залишалися відданими українській справі та не припиняли боротьби, навіть усвідомлюючи її приреченість на той час. І зрештою вони перемогли», - наголосив Порошенко.

Він зауважив, що учасники національно-визвольного руху визнані державою, а їх подвиги завжди залишатимуться прикладом для прийдешніх поколінь.

«Пам’ять про звитяги воїнів Української повстанської армії надихає сучасних захисників України, які протистоять російській агресії, додає їм сили і мужності. І ми віримо в їхню перемогу», - підкреслив президент.