Порошенко: нова військова техніка буде спрямована в зону АТО або піде в резерв

Президент Петро Порошенко заявляє, що нова військова техніка, передання якої відбулося сьогодні у Житомирській області, після перевірки буде направлена в зону проведення антитерористичної операції або поповнить оперативний резерв.

Читайте такожПорошенко передав командирам підрозділів ЗСУ сертифікати на 200 одиниць техніки і озброєнняЯк передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час зустрічі з військовими на полігоні в Житомирській області.

«Українські воїни, воїни Збройних сил України – це вже одна з найсильніших армій на континенті, добре навчена, добре озброєна, має унікальний бойовий досвід, демонструє, що нам є чим захистити українську землю, є яким чином добитися звільнення кожного клаптика нашої землі, і сьогодні, коли відбудеться ще додаткова передача нових танків, нових БМП», - заявив він.

При цьому Порошенко закликав провести по БПМ і танкам прискіпливу перевірку і тільки після цього направити техніку до зони АТО або до складу оперативного резерву.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні передав командирам військових підрозділів Збройних сил сертифікати на військову техніку та озброєння, загальною кількістю більш як 200 одиниць.