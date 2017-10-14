Порошенко вручив державні нагороди військовослужбовцям, які воювали на Донбасі

Президент Петро Порошенко вручив високі державні нагороди військовослужбовцям, які захищали державний суверенітет та територіальну цілісність України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, під час урочистостей з нагоди свята на Житомирщині за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм старший лейтенант Михайло Кураха, підполковник Сергій Поступальський та полковник Євген Сидоренко отримали з рук глави держави орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Сержантам Юрію Губі та Андрію Костюку, старшому сержанту Сергію Полуектову, солдату Андрію Шемчуку, старшому солдату Сергію Кузьменку, прапорщику В’ячеславу Кубраку та капітану Сергію Захарчуку Порошенко вручив орден «За мужність» ІІІ ступеня.

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Орденом Данила Галицького президент нагородив полковника Олега Василенка, лейтенанта Миколу Боднаренка, сержантів Євгена Кравцова і Віталія Шушкевича, підполковника Дениса Одрашка - медаллю «За військову службу Україні».

Крім державних нагород, президент також вручив погони військовослужбовцям, які отримали чергові звання.