Президент Німеччини приїде у Москву на запрошення Путіна
14:58, 16 жовтня 2017Політика
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Німецький президент приїде до РФ із робочим візитом.
Франк-Вальтер Штайнмаєр / REUTERS
25 жовтня в Москві пройдуть переговори президентів Росії Володимира Путіна і Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.
«25 жовтня 2017 року відбудеться зустріч Володимира Путіна з федеральним президентом Федеративної Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром, який відвідає Москву з робочим візитом на запрошення глави Російської Федерації», - йдеться в повідомленні.
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До обрання президентом Штайнмаєр обіймав пост глави МЗС Німеччини та брав активну участь у переговорах для врегулювання конфлікту на Донбасі.
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