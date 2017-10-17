Рада в четвер може розглянути законопроекти про скасування депутатської недоторканності – Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що у разі розгляду завтра комітетом з питань правової політики та правосуддя законопроектів щодо скасування депутатської недоторканності, він ініціюватиме розгляд цього питання у парламенті в четвер, 19 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Парубій сказав під час Погоджувальної ради голів фракцій та парламентських комітетів.

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“Якщо в середу комітет розгляне питання щодо зняття недоторканності, я буду ініціювати і просити депутатів, щоб після медичної реформи ми могли розглянути це в четвер”, - сказав Парубій.

Він також додав, що готовий провести окремі консультації щодо готовності фракцій розглядати питання виборчої реформи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) (№7203).

Раніше на засіданні Погоджувальної ради Парубій доручив комітету з питань правової політики та правосуддя невідкладно розглянути цей законопроект, а також інший проект закону щодо скасування депутатської недоторканності, за словами спікера, «зареєстрований за ініціативи 150 депутатів».