Порошенко хоче, щоб депутати розробили і узгодили з ним закон про Антикорупційний суд

Президент Петро Порошенко закликає народних депутатів розробити і подати йому на узгодження законопроект про Антикорупційний суд. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила представник президента в парламенті, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Луценко.

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Депутат зазначила, що проектом держбюджету на 2018 рік передбачено достатню суму на створення і фінансування антикорупційного суду.

Луценко також нагадала, що за рекомендацією Венеціанської комісії це питання є прерогативою глави держави.

“Президент закликає парламент, спікера парламенту створити робочу групу і напрацювати законопроект, який подати президенту на узгодження. І він його, узгоджений між усіма коаліційними і опозиційними фракціями... внесе в парламент, визначить його як невідкладний”, - сказала парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Венеціанська комісія у своїх висновках запропонувала президенту України Порошенку негайно подати до Верховної Ради власний законопроект про антикорупційні суди в Україні, який буде спиратися на рекомендації ВК.

У ВК вважають, що єдиним шляхом у боротьбі з корупцією на високому рівні в Україні повинно стати швидке створення високого спеціалізованого антикорупційного суду (ВСАС), як це передбачено законом «Про судоустрій і статус суддів», судді якого будуть обрані за прозорою процедурою за участю міжнародного співтовариства.