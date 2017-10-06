Венеціанська комісія: Порошенку треба терміново подати до Ради свій законопроект про антикорупційні суди

Венеціанська комісія (ВК) пропонує президенту Петру Порошенку негайно подати до Верховної Ради власний законопроект про антикорупційні суди в Україні, який буде спиратися на рекомендації ВК.

Читайте такожАнтикорупційна палата в Україні не спрацює: Transparency International закликала створити суд без кумівстваЯк повідомили власному кореспонденту УНІАН в прес-службі Ради Європи, про це йдеться у висновках ВК, ухвалених та оприлюднених в п’ятницю, 6 жовтня.

Згідно з висновками комісії, поточний законопроект №6011 має бути відкликаний, а законопроект №6529 взагалі суперечить вимогам Ради Європи.

«В своєму висновку щодо законопроекту про антикорупційні суди в Україні, який був прийнятий сьогодні, Венеціанська комісія вважає, що багато положень українського законопроекту про антикорупційний суд є гарною основою для створення високого спеціалізованого антикорупційного суду, але робить кілька рекомендацій, щоб зменшити ризик того, що він може вважатися неконституційним. Для того, щоб розвіяти будь-які сумніви щодо конституційності законодавчої процедури, Венеціанська комісія пропонує президенту України негайно подати власний законопроект про антикорупційні суди, який має спиратися на рекомендації Венеціанської комісії. Поточний законопроект (проект закону №6011), таким чином, має бути відкликаний», - йдеться в повідомленні.

ВК підкреслює, що корупція є однією з найважливіших проблем в Україні, частина самої судової влади багато років вважається слабкою, політизованою та корумпованою, і її поточна реформа, яка є перспективною та яка знаходить рішучу підтримку, займе кілька років. «Єдиний шлях у боротьбі з корупцією на високому рівні в Україні - це швидке створення високого спеціалізованого антикорупційного суду (ВСАС), як це передбачено законом «Про судоустрій і статус суддів», судді якого будуть обрані за прозорою процедурою при участі міжнародного співтовариства», - зазначили в ВК.

У комісії також наголосили, що ВСАС має «чіткі характеристики спеціалізованого суду, а не спеціального чи надзвичайного, і, таким чином, не загрожує єдності судової влади». «Проте відхилення від загальних правил повинно обмежуватися тим, що необхідно для ефективного функціонування антикорупційних судів, також треба подбати про те, щоб уникнути можливого уявлення, що судді з питань протидії корупції мають різний або привілейований клас суддів. Рівень винагороди суддів ВСАС має бути переглянутий, він повинен бути відповідним підвищеним вимогам їхньої посади, але не повинен сильно відрізнятися від винагороди загальних суддів», - рекомендує ВК.

Разом з тим, у ВК зазначили, що необхідно зберегти основні компоненти поточного законопроекту, а саме: створення незалежного ВСАС та апеляційної інстанції, судді яких мають бездоганну репутацію, належну захищеність та відбір на конкурсних засадах у прозорий спосіб. «Тимчасово міжнародні організації та донори, які активно надають підтримку антикорупційним програмам в Україні, повинні відіграти вирішальну роль у органі, відповідальному за відбір спеціалізованих антикорупційних суддів, подібно до ролі, передбаченої для них у проекті закону №6011. Виглядає так, що міжнародна участь може бути виправдана в конкретній ситуації в Україні, з належним врахуванням принципу суверенітету України», - зазначають у ВК.

Водночас у ВК зауважили, що викликає стурбованість той факт, що згідно з законопроектом, члени органу, відповідального за відбір суддів суду, призначаються політичними діячами та установами (президент, Верховна Рада і міністр юстиції, хоча і з обмеженою свободою дій). «Необхідно запровадити додаткові гарантії для забезпечення того, щоб процедура призначення суддів була незалежною від виконавчої та законодавчої влади. Це може бути досягнуто, наприклад, шляхом надання неполітичній агенції, такій, як Вища кваліфікаційна комісія суддів, право висувати членів до цього органу», - наголосили у ВК.

У своїх висновках Венеціанська комісія також розглянула альтернативний законопроект №6529 про запровадження обов'язкової спеціалізації суддів для розгляду корупційних правопорушень. «Наголошується, що проект відхиляється від чинного законодавства та міжнародних зобов'язань України щодо створення спеціалізованого антикорупційного суду. Комісія не може бачити, як призначення спеціалізованих суддів у всіх судах України може бути виправданим та запровадженим на практиці», - вважають у ВК.

Також, як підкреслюється, «видається сумнівним, чи буде передача всіх видів правопорушень, пов'язаних із корупцією, спеціалізованим суддям, ефективним інструментом для посилення боротьби з корупцією, зокрема, на високому рівні».

«Сфера компетенції спеціалізованих суддів у відповідності до законопроекту незрозуміла, і відсутність будь-яких конкретних гарантій у процедурі відбору та будь-яких конкретних заходів щодо захисту незалежності та безпеки суддів є надзвичайно незадовільною», - констатує ВК.

Тому ВК робить висновок, що ці недоліки у законопроекті №6529 суперечать встановленим Радою Європи вимогам щодо спеціалізованих антикорупційних суддів.

*** 1 лютого 2017 року у Верховній Раді України зареєстровано законопроект №6011 «Про антикорупційні суди», авторами якого є депутати Єгор Соболєв (фракція «Самопоміч»), Оксана Сироїд( позафракційна), Світлана Заліщук, Сергій Лещенко, Мустафа Найєм (всі із фракції БПП), Іван Крулько (фракція «Батьківщина). Даним законопроектом визначені особливості організації антикорупційних судів. Також в ньому містяться спеціальні вимоги до суддів антикорупційних судів і визначаються вимоги до організації антикорупційних судів, до кандидатів на посади суддів антикорупційних судів, до добору та порядку призначення цих суддів.

31 травня 2017 року у парламенті зареєстровано законопроект №6529 «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо запровадження обов’язкової спеціалізації суддів з розгляду корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень)», автором якого є народний депутат України Сергій Алєксєєв (фракція БПП). Документом передбачено виключити із закону України «Про судоустрій і статус суддів» положення, що визначають діяльність Вищого антикорупційного суду. При цьому передбачається запровадити розгляд судами корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень. Передбачається, що в загальних місцевих судах та апеляційних судах має бути обов’язкова спеціалізація суддів, які розглядатимуть такі порушення. При цьому передбачається у Верховному суді створити окрему палату Касаційного кримінального суду для здійснення правосуддя у таких категоріях проваджень. Пропонується, що кількість суддів з такої спеціалізації у місцевих судах має бути не менш ніж 3, а в апеляційних – не менш ніж 5.