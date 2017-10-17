Під Радою з'явилася перша барикада (відео)

Наметове містечко біля Верховної Ради розрослося на вулицю Грушевського та Маріїнський парк. Близько десятка великих наметів перегородили проїжджу частину, йдеться у сюжеті ТСН.

Ситуація в центрі Києва загалом спокійна, сотні правоохоронців перебувають поряд і не перешкоджають діям мітингувальників. Наразі на Грушевського нікого не зупиняють й навіть не перевіряють вміст сумок, як це робили в першій половині дня. Вулиця перекрита для проїзду транспорту, однак повністю прохідна.

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Натомість перший кордон зводять самі активісти – вони остерігаються можливого штурму правоохоронців серед ночі.

Одночасно з появою барикади запрацювала завезена раніше польова кухня – активістів годують гречкою із тушкованим м’ясом. Люди продовжують облаштовувати тимчасове житло та встановлювати нові намети. Депутатів серед тих, хто планує ночувати на вулиці, поки що журналісти не зустріли.

Як повідомляв УНІАН, учасники мітингу, які навпроти будівлі Верховної Ради на площі Конституції вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд та внести змін до виборчого законодавства, згортають партійні прапори.