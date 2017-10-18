Поліція здійснила спробу штурму наметового містечка під парламентом (відео)

Поліція почала штурмувати наметове містечко на вулиці Грушевського. Як передає кореспондент УНІАН, штурм почався приблизно о 17:20.

Спецпризначенці почали наступ на намети на вулиці Грушевського з боку рогу вулиці Шовковичної та Грушевського. Правоохоронці підбігли до перших наметів, але активісти почали відбиватися.

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Силовики почали застосовувати сльозогінний газ. Серед постраждалих виявився народний депутат України від «Самопомочі» Єгор Соболєв.

Разом з тим, поліція одразу відступила на територію площі Конституції, зупинивши таким чином штурм.

В момент штурму більшість активістів перебувала на розі Грушевського та Липської, звідки, за попередніми даними, планувався похід мітингувальників до Адміністрації президента України.

Також на розі Грушевського та Липської стоїть кордон нацгвардійців та спецпризначенців у кількості до 300 чоловік.

Наразі обстановка спокійна, але після спроби штурму деякі активісти за допомогою лому та інших залізних предметів почали витягувати плитку з тротуару на вулиці Грушевського. Частина активістів почала переконувати їх, що цього робити не потрібно. Поки що демонтовано не більш ніж 10 плиток.

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, учасники мітингу відібрали у кілька поліцейських щитів. Також невідомі молодики в масках почали розбирати бруківку поряд з наметовим містечком.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 жовтня, під Верховною Радою розпочався мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін у виборче законодавство, а також створення Антикорупційного суду.

Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» та ряд громадських організацій. Протягом дня відбулися зіткнення поліції і мітингувальників.

Учасники акції заявили про намір залишатися під будівлею ВР щонайменше до четверга, оскільки очікують, що саме 19 жовтня парламент розгляне їхні вимоги.