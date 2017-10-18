На мітингу під Радою сталася бійка, у поліцейських відібрали кілька щитів (фото)

На безстроковому мітингу під Верховною Радою знову сталася сутичка між протестувальниками й поліцією.

Учасники мітингу відібрали у кілька поліцейських щитів, передає LB.ua.

Напередодні через це поліція відкрила кримінальне провадження, це розцінили як крадіжку майна співробітників Національної гвардії.

За наявними даними, поліція затримала вісьмох учасників бійки. Їх помістили в автозак і мають намір відвезти до відділку поліції.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 жовтня, під Верховною Радою розпочався мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін у виборче законодавство, а також створення Антикорупційного суду. Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» та ряд громадських організацій.

Пізніше відбулися зіткнення поліції і мітингувальників.

В бік народного депутата Олексія Гончаренка мітингувальники кидали яйця.

Ввечері учасники акції напали на народного депутата від фракції “Блоку Петра Порошенка” Олега Барну. Це відбулося в момент, коли депутат намагався пройти крізь натовп мітингувальників на площі Конституції.

Учасники акції заявили про намір залишатися під будівлею ВР щонайменше до четверга, оскільки очікують, що саме 19 жовтня парламент розгляне їхні вимоги.