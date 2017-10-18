Росія продовжила термін політичного притулку для Януковича

У Міністерстві внутрішніх справ Російської Федерації продовжили право на тимчасовий притулок для колишнього президента України Віктора Януковича до 26 жовтня 2018 року. Про це російському виданню "Коммерсант" сказав адвокат Януковича Віталій Сердюк.

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"Причинами, що стали підставою для притулку, є політичне переслідування й загроза життю на території України. Вони не відпали, в зв'язку з чим і було продовжено термін дії документа", - сказав адвокат.

За його словами, варіант набуття громадянства або посвідки на проживання в Росії Янукович не розглядає.

"Тільки тимчасовий притулок до повернення на територію України", - наголосив Сердюк.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України викликала екс-президента України Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, на допит 17 жовтня.