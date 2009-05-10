Литвин побачив приємну нагоду засвідчити свою пошану

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН привітав співвітчизниць з Днем матері – “добрим, світлим святом, благословенне єство якого осяває життя кожного”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

“Це особливе свято, - зазначив В.ЛИТВИН, - відрізняється від інших суспільних торжеств тим, що воно найповніше, найтісніше, найгармонійніше поєднує й уособлює в собі загальнолюдські чесноти і вічні цінності: любов, милосердя, мудрість, добро, красу. Воно не обмежене й не регламентоване жодними часовими і просторовими поясами, не визнає жодних кордонів і не залежить від соціальних, вікових чи національних обставин. Воно саме в собі як осердя буття, як його найправдивіший вимір і найморальніший дороговказ”.

При цьому голова зауважив, що “хоча запровадження Дня матері в Україні відбулося порівняно недавно, його сутнісна святковість традиційно міцно вкорінена в нашу національну свідомість”. “Ім’я матері було священним в усі часи. Воно - символ життя, його початок, першооснова, берегиня”, - додав голова ВР.

Він підкреслив, що “відзначення Дня матері - приємна нагода вкотре засвідчити безмежну вдячність та глибоку пошану до жінки-матері, звернутися до морально-етичного осмислення, безпосередньо пов’язаних з нею, вічних суспільних інституцій: сім’ї-роду-народу. Осягнути, в цьому контексті, величність творчого начала та невідбутну цінність життя, освячених материнством жінки. Мудрість матері, її доброта, терпіння, ласка, відповідальне за все і всіх подвижництво, - урок і приклад для сущих, як треба жити, любити, творити”.

“Доземний уклін вам, любі наші матері, за ваші щоденні труди, безсонні ночі й безкінечні турботи, виправдання яких має стати сенсом і смислом нашого життя”, - наголошується у привітанні голови ВР.

В.ЛИТВИН побажав жінкам з нагоди свята миру, добра, благополуччя, прихильності долі вам на довгі і щасливі літа.