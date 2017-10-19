Розенблата із золотом і діамантами затримали при спробі вилетіти з України – ЗМІ

Сьогодні об 11 годині ранку в аеропорту "Київ" (Жуляни) співробітниками НАБУ був затриманий громадянин України, депутат Верховної Ради Борислав Розенблат при спробі вилетіти рейсом W67307 Київ – Кельн в Німеччину.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на джерело в аеропорту "Київ".

За його словами, при собі у Розенблата були золото і діаманти.

Співрозмовник LB.ua нагадав, що Розенблат вчора і сьогодні не з'явився в суд.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину. За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів. Встановлена ймовірна причетність Розенблата (виключений із фракції БПП) та Максима Полякова ("Народний фронт"). 11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення цих депутатів до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на їх затримання та арешт.

Читайте такожУ скандального Розенблата знайшлась посвідка на проживання у Німеччині

18 липня Солом’янський райсуд Києва призначив Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн грн застави і заборонив без дозволу слідчого залишати Київ або Житомир. Крім того, суд задовольнив інші умови, про які просили прокурори, а саме - зобов’язав Розенблата носити електронний пристрій контролю, здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право в’їзду/виїзду з України. 19 серпня суд продовжив Розенблату термін виконання процесуальних зобов'язань у рамках запобіжного заходу до 17 жовтня.

Розенблат підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»), ч. 2 ст. 369-2 («Зловживання впливом») Кримінального кодексу України.