Намагався вилетіти із аеропорту "Київ": прикордонники підтвердили затримання нардепа Розенблата

Помічник голови Державної прикордонної служби України, прес-секретар ДПСУ Олег Слободян підтвердив затримання в аеропорту «Київ» співробітниками Національного антикорупційного бюро народного депутата Борислава Розенблата при спробі вильоту з країни. Про це Слободян сказав у коментарі УНІАН

«Він (Розенблат) був затриманий слідчими НАБУ при спробі вилетіти з аеропорту «Жуляни», - заявив Слободян.

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Він зауважив, що з приводу обставин і деталей затримання Розенблата необхідно звернунутись до НАБУ.

«Ми не відповідаємо за вантажі, які перевозять, тому в мене немає з цього приводу ніякої інформації», - сказав Слободян, коментуючи інформацію у ЗМІ про те, що Розенблат нібито перевозив золото та діаманти.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ, сьогодні, 19 жовтня, об 11.00 в аеропорту «Київ» співробітники НАБУ затримали Розенблата при спробі вилетіти до Кельна. При цьому нібито при собі Розенблат мав золото і діаманти.

Сам Розенблат написав у Facebook, що ще три дні тому попередив Національне антикорупційне бюро України про намір виїхати за кордон. «Особисто повідомив НАБУ про те, що планую на 3 дні виїхати за межі України, хоча і не зобов'язаний був про це повідомляти. Адже наразі відсутні будь-які заборони щодо мого пересування. Додав до заяви копії квитків у дві сторони. Але у НАБУ свої закони і порядки. Свавілля продовжується", - наголосив Розенблат.