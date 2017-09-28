У Лаврова вже заговорили про "злам "Мінська" через позицію України щодо миротворців на Донбасі

Москва вважає, що вимоги Києва про необхідність розміщення місії ООН у першу чергу на російсько-українському кордоні "порушують послідовність етапів" Мінських угод. Про це заявила у четвер офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає ТАСС.

"Одразу після внесення російського проекту резолюції, він був спотворений у багатьох ЗМІ України, піднесений зовсім не так. Одна із серйозних проблем у врегулюванні - це забезпечення безпеки спостерігачів ОБСЄ. З урахуванням цього 5 вересня ми внесли в РБ ООН проект резолюції, згідно з яким для охорони Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ розгортається місія ООН, оснащена легкою стрілецькою зброєю", - сказала вона.

За словами Захарової, принципово важливий момент в тому, що місія ООН зі сприяння з охорони "не повинна підміняти" контактну групу і "нормандську четвірку".

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"Крім того, важливо дотримати низки умов. Мандат місії повинен бути чітко обмежений за функціями, введення місії здійснюється після розведення сторін і відведення техніки та тільки за згодою сторін", - додала представник МЗС РФ.

"Вимоги, які лунають з Києва, про те, що місія повинна бути розміщена на всіх територіях "ДНР" і "ЛНР", в тому числі по всій лінії кордону з Росією, ведуть до зламу чинних форматів і послідовності кроків Мінськими угодами", - переконані у Лаврова.

Також Захарова нагадує, що контроль над кордоном є фінальним пунктом "Мінська-2".

5 вересня Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішено без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У свою чергу 7 вересня Порошенко наголосив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону.

8 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уточнив слова Путіна про миротворців на лінії розмежування на Донбасі. «Це не сили ООН, це саме місія зі сприяння охороні спостерігачів ОБСЄ. Вона перебуваю в повній відповідності з логікою Мінських домовленостей», - сказав Лавров.