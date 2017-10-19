"Впливати іншими методами": мітингувальники частково припинили протест під Радою (відео)

Мітингувальники, вирішили частково припинити протест під Верховною Радою.

Як йдеться в сюжеті ТСН, лідери протесту озвучили спільну заяву. "Самопоміч", "Демальянс", рух "Чесно" зазначили, що хочуть іншими методами впливати на депутатів.

З десяти партій під стінами парламенту залишилися прихильники лише двох – Михаїла Саакашвілі та Семена Семенченка.

Читайте такожПоліція здійснила спробу штурму наметового містечка під парламентом (відео)

Голосування за недоторканість хоч і оголосили маленькою перемогою, однак серед невиконаних вимог залишаються зміни до виборчого та антикорупційного законодавства. Тому приблизно тисяча мітингувальників, яка залишається, вирішила розширити наметове містечко.

Протестувальники розпочали «бочковий протест», гатячи палицями по діжках, щоб достукатись до правоохоронців, які не дають розширювати наметове містечко.