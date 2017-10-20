Нардеп Поляков заявив, що з нього знято звинувачення щодо вимагання хабара

Народний депутат від фракції "Народний фронт" Максим Поляков, якого підозрюють в отриманні хабара, завляє, що з нього знято звинувачення. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні дійсно сталася велика перемога, з мене повністю знято звинувачення щодо вимагання хабаря! Генеральним прокурором України змінено звинувачення - виключено ознаки вимагання. Таким чином, слідству знадобилось більше 3-х місяців, щоб виключити зі звинувачення вимагання", - йдеться в повідомленні.

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Поляков також зазначив, що очікує на повне зняття звинувачень у січні.

"Що таке звинувачення у справі про хабарництво за участю агента НАБУ без ознаки вимагання? Це означає, що ініціатива про хабар могла проявлятися виключно Агентом. Фактично, це є підтвердженням провокації хабара, тобто вчинення даного злочину спіробітниками НАБУ", - додав Поляков.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня Солом’янський районний суд Києва ухвалив рішення зарахувати внесену народним депутатом Максимом Поляковим заставу в розмірі понад 300 тис. грн у дохід держави. Також суд призначив нову заставу в розмірі 608 тис. грн.

Нагадаємо, 19 червня детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів України. Наразі встановлена ймовірна причетність двох народних обранців - Максима Полякова ("Народний фронт") та Борислава Розенблата (виключений з фракції БПП).

11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення цих депутатів до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на затримання та арешт.

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21 липня Солом’янський райсуд Києва обрав Полякову запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 304 тис. грн. Також суд зобов’язав його носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва та Умані без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати всі паспорти для виїзду за кордон.

4 серпня Поляков не дозволив надіти на себе електронний браслет, через це прокурори САП подали до суду клопотання про звернення внесеної ним застави у дохід держави.

17 серпня суд продовжив запобіжний захід Полякову до 17 жовтня.