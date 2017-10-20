Гра м'язами: авіація РФ показала, як буде відбивати напад на захоплені українські вишки (відео)

Авіація Чорноморського флоту Росії показала, що буде з флотом України у разі нападу на нафтові вишки або кораблі під російським прапором, передає ren.tv. Літаки Су-30 були наведені на групову ціль, яку зображували малі ракетні катери російського Чорноморського флоту.

Читайте такожУ проекті про реінтеграцію Донбасу буде визначено статус окупованих територій і країни-агресора - ГеращенкоВ ролі мішені для літаків виступав списаний катер. На відео зображений вихід Су-30 СМ на ціль, виконання ними протизенітного маневру і знищення цілі бомбометанням.

Крім того, авіація використовувала засоби радіоелектронної боротьби та постановки перешкод.

Ці маневри призначалися для того, щоб показати сусіднім країнам, що російські ВПС можуть вражати і малу ціль.