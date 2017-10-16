У Латвії розпочалися великі військові навчання НАТО «Срібна стріла-2017» (Silver Arrow 2017) за участю 11 країн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Латвії.

Зазначається, що в навчаннях візьмуть участь військові з 11 країн-союзників, в тому числі Албанії, США, Естонії, Італію, Канади, Великої Британії, Польщі, Словенії, Іспанії та Німеччини, загальною чисельністю 3,5 тис. осіб.

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Метою навчань означено, що латвійські збройні сили і військові країн-союзників будуть відпрацьовувати «життєво важливі завдання для захисту країни».

Маневри триватимуть до 29 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, США і Південна Корея проводять навчання біля берегів КНДР.