Україна закликала міжнародну спільноту подвоїти зусилля у боротьбі з російською пропагандою

Делегація України на засіданні четвертого комітету Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй закликала міжнародну спільноту подвоїти зусилля у боротьбі з російською пропагандою і оперативно реагувати на всі напади на вільні ЗМІ на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу.

Про це повідомляє Постійне представництво України при ООН.

"Ми вважаємо, що проблеми, пов'язані з порушеннями свободи ЗМІ на окупованих Росією територіях України, мають бути в центрі уваги міжнародної спільноти, і необхідно оперативно реагувати на всі напади на вільні ЗМІ.

Ми як і раніше глибоко стурбовані масовою пропагандою і розпалюванням ненависті до України та українців, що проводиться російськими ЗМІ і громадськими діячами, які відіграли значну роль у запуску і підживленні агресії Росії проти України і конфлікту на Донбасі.

Уряд продовжує наполягати на тому, що міжнародна спільнота має подвоїти свої зусилля щодо використання передової практики та інструментів для боротьби з цією глобальною загрозою", - заявили представники української делегації.

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Вони додали, що інформаційна безпека є ключовим елементом у кожній системі національної безпеки, і Організація Об'єднаних Націй має стати маяком для неї, виявляючи і залучаючи до відповідальності тих, хто бере участь у пропагандистських війнах.

У своєму виступі українські представники також наголосили на критичному значенні вільних ЗМІ для розвитку демократичного, плюралістичного і процвітаючого суспільства.

"Україна повністю виконує відповідні зобов'язання і робить послідовні кроки щодо поліпшення середовища для вільних ЗМІ. Ми з гордістю відзначаємо, що в Індексі свободи преси в 2017 році, опублікованому в квітні цього року, Україна упродовж року знову демонструвала прогрес, на цей раз на 5 відміток, порівняно з результатами 2016 року", - повідомили представники делегації.