Саакашвілі заявив, що вісім невідомих викрали його колишнього начальника особистої охорони

У Києві невідомі схопили колишнього начальника охорони екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі. Про це повідомив сам Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook.

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"На вулиці 8 озброєних людей схопили колишнього начальника моєї особистої охорони в Грузії Георгія Рубашвили. Він живе в Києві, у нього немає зброї. Раніше він допомагав мені по господарству, а зараз залишився у своїх справах", - сказав Саакашвілі. За словами екс-президента Грузії, у поліції заявили, що екс-охоронець Саакашвілі не у них, а в Службі безпеки України "нічого не говорять".

Як повідомляв УНІАН, раніше Саакашвілі закликав учасників акції біля ВР вимагати відставки президента України. Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» та ряд громадських організацій.