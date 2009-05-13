Ющенко доручив Тимошенко розробити програму підготовки до НАТО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України розробити Річну національну програму з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору.

Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави.

В.ЮЩЕНКО просить уряд передбачити заходи на один рік і перспективні заходи на три-п`ять наступних років, спрямовані на ефективне вирішення багатьох завдань у суспільно-політичній та соціально-економічній сферах, у сфері оборони та державної безпеки, у сферах ресурсного забезпечення та безпеки інформації.

Кабмін має забезпечити погодження в установленому порядку зі стороною НАТО проекту Річної національної програми з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору та внести у двомісячний строк проект програми на затвердження.