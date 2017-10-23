Соболєв: ключова вимога до президента – закон про Антикорупційний суд

Протестувальники не вигукують «Зрада, ганьба, банду геть!», а вийшли з конкретними вимогами, які в інтересах президента, парламента, а головне – суспільства. Про це заявив народний депутат України Єгор Соболєв в ефірі програми FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко, пише Новое время.

«Ми дуже добре розуміємо, що зараз іде війна за незалежність. На відміну від мене і президента, більшість реальних активістів та організаторів сьогоднішнього протесту пройшли цю війну за незалежність. І ми прекрасно розуміємо, що коли все буде залишатися як зараз, коли тільки на одній закупівлі пального для Міноборони крадеться 150 мільйонів гривень, то це шлях до воєнного і морального ураження, а потім - шлях до Малоросії», - прокоментував Єгор Соболєв.

Саме тому, пояснює один з організаторів акції, протестувальники не вигукують «Зрада, ганьба, банду геть!», а вийшли з конкретними вимогами, які в інтересах президента, парламента, а головне - суспільства.

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«Зараз ключова вимога до президента - це внесення закону про Антикорупційний суд. Цей законопроект вже давно розроблений та його оцінила Венеціанська комісія. Зауважу, що вчора депутати відмовилися від авторства цього законопроекту, тому президент тепер зобов'язаний дати йому хід», - підкреслив Соболєв.

Політик додає, що всі вимоги активістів, по суті, - це тези, які постійно повторює президент. Однак говорити і робити - це дві різні речі, особливо серед українських управлінців.

«Законопроект про Антикорупційний суд був запропонований президентові ще в листопаді 2016 року. Відтоді минув майже рік, але ми все одно змушені сьогодні мітингами просити президента стати автором цього законопроекту», - зазначив Єгор Соболєв.