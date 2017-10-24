Коханівського вивели з автозака і повели до зали засідань Святошинського райсуду

Спецпризначенці вивели лідера добровольчого руху ОУН Миколу Коханівського з автозака і повели до зали засідань Святошинського райсуду Києва для розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів та активістів, які разом з Коханівським перебували в автозаку, повідомили правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні спецпризначенці у Святошинському райсуді Києва затримали кореспондента УНІАН Сергія Лефтера та близько 20 активістів й посадили їх в автозак.

Вчора Святошинський суд Києва розпочав засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Коханівському. Пізно ввечері суд вирішив перенести засідання на 24 жовтня на 9.00.

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Вночі прихильники Коханівського влаштували погром у приміщенні суду. Активісти розгромили приміщення і звели барикади з меблів, щоб перешкодити вивезенню Коханівського в ІТТ. після оприлюднення рішення

Активісти заявили, що відбили штурм силовиків. Сам Коханівський заявив, що активістів на розгром приміщення спровокували поліцейські.

Довідка УНІАН. Командира добровольчого батальйону ОУН Коханівського правоохоронці затримали 21 жовтня у Києві біля станції метро «Академмістечко».

Його дружина заявила, що це сталося після бійки Коханівського з Русланом Качмалою (позивний «Рем»). Перший застосував травматичну зброю.

Жінка розповіла, що коли вони поверталися з поминок їхнього побратима, їх біля метро наздогнав «Рем», який нібито погрожував Коханівському і провокував його. Тоді зчинилася бійка. Качмала почав утікати, а Коханівський наздогнав його, дістав травматичний пістолет і вистрелив. В результаті обох було доставлено до лікарні.

Водночас в поліції особу опонента Коханівського не розкривають.

За даними правоохоронців, на місці стрілянини в траві виявлено незареєстрований ПМР і стріляні гільзи калібру 9 мм.