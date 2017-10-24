Спецпризначенці штурмували Святошинський райсуд: затримано кореспондента УНІАН та близько 20 прихильників Коханівського (відео)

Спецпризначенці у Святошинському райсуді Києва затримали кореспондента УНІАН Сергія Лефтера та близько 20 прихильників Коханівського.

За словами Лефтера, затриманих заводять в автозак. У деяких з них на обличчі кров.

Читайте такожЛітаючі стільці і "газова атака": з’явилося відео зіткнення націоналістів і силовиків у суді

Як сказав кореспондент УНІАН, його декілька разів вдарили. Попри те, що він кричав, що є журналістом, у нього вирвали посвідчення. Як пізніше повідомив Лефтер, усіх затриманих везуть в автозаку, але не відповідають на запитання, куди саме.

Як повідомляв УНІАН, прихильники лідера добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського сьогодні вночі влаштували погром у Святошинському райсуді Києва. Активісти розгромили приміщення і почали зводити барикади з меблів, щоб перешкодити вивезенню Коханівського в ізолятор тимчасового тримання після оприлюднення рішення суду про перенесення засідання з обрання запобіжного заходу на 9.00.