За I квартал київський бюджет недоотримав більше двох мільярдів

«За перший квартал 2009 року столичний бюджет недоотримав 2 мільярди 166 мільйонів гривень надходжень», - заявив в інтерв’ю журналістам депутат Київради, один із лідерів Блоку Віталія Кличка Дмитро Андрієвський.

За словами опозиційного політика, найбільше недовиконання дохідної частини київського бюджету – майже 650 мільйонів гривень – спостерігається у надходженнях від податків на доходи фізичних осіб. «При затвердженні бюджету ми наголошували на його нереальності, на тому, що збільшувати надходження від податків з населення в умовах кризи неприпустимо. Але горе-фахівці Черновецького проігнорували наші застереження», - підкреслив Андрієвський.

Катастрофічне недовиконання дохідної частини столичного бюджету-2009 викликає ланцюгову реакцію невиконання видаткової частини головного фінансового документа столиці. «Житлово-комунальне господарство столиці за перший квартал недофінансовано на 247,7 мільйона гривень; соціальний захист та соціальне забезпечення – на 248,6 мільйона гривень; сфера охорони здоров’я – на 68,7 мільйона гривень. Найгірша ситуація в галузі будівництва, яка у першому кварталі взагалі не фінансувалася», - наголосив депутат.

«Загальне недовиконання видаткової частини бюджету становить 2 мільярди 287 мільйонів гривень. Це означає, що за три місяці кожен киянин недоотримав з бюджету послуг майже на тисячу гривень, а до кінця року ця цифра може зрости у чотири рази», - зазначив Дмитро Андрієвський.