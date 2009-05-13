ГПУ не може знайти заступника голови СБУ: його оголосять в розшук

ГПУ може оголосити Тіберія Дурдинця в розшук – заступник генпрокурора

Київ. 13 травня. УНІАН. У зв`язку з тим, що заступник голови Служби безпеки України Тіберій ДУРДИНЕЦЬ не з’являється до Генеральної прокуратури для надання свідчень, ГПУ буде змушена оголосити його в розшук.

Про це сказав заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН газеті «Сегодня» від 13 травня 2009 р.

За словами Р.КУЗЬМІНА, згідно з постановами Печерського райсуду столиці, Т.ДУРДИНЕЦЬ має бути затриманий, а його службовий кабінет і житло обшукані. Ці постанови, додав він, прийнято за поданням Головного слідчого управління ГПУ в рамках справи за фактами невиконання судових рішень, незаконного порушення справ, а також призначення Т.ДУРДИНЦЯ на посаду заступника голови спецслужби.

«Будучи усуненим від службових обов`язків, він не тільки продовжував їх виконувати, а й відкривав кримінальне переслідування за низкою комерційних структур, господарськими, посадовими й іншим злочинами, не маючи на це жодного права», - повідомив Р.КУЗЬМІН.

Разом з тим, за словами заступника генпрокурора, Т.ДУРДИНЕЦЬ «не був на бесіді з даного приводу в ГПУ, куди не раз його запрошували». «Упродовж тривалого часу ми не могли його знайти, хоча формально він нібито був на лікарняному. Будемо змушені оголосити його в розшук», - сказав Р.КУЗЬМІН.

Заступник генпрокурора спростував версію про те, що дії ГПУ щодо Т.ДУРДИНЦЯ пов`язані з нібито затіяним ним незаконним прослуховуванням самого Р.КУЗЬМІНА. «Це зовсім інша історія, з прослуховуванням, яка не має нічого спільного», - запевнив він.

Джерело видання в спецслужбі повідомило, що СБУ сама вже шукає Т.ДУРДИНЦЯ. Водночас, у службі не виключають, що постанови Печерського суду буде оскаржено, як «неадекватні», тому що керівництво спецслужби і так «співпрацює із слідством».

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада 2008 року Окружний адміністративний суд міста Києва виніс постанову, згідно з якою визнав незаконним і відмінив указ Президента України про призначення Т.ДУРДИНЦЯ заступником голови СБУ, – начальником Головного управління з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю (від 19.10.2007 року №985). Комітет Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією оскаржив указ, оскільки перед призначенням кандидатура Т.ДУРДИНЦЯ не була узгоджена з членами комітету.

У свою чергу Секретаріат Президента України подавав апеляцію на це рішення суду.

Прес-служба громадянського руху «Народна самооборона» з посиланням на інформацію народного депутата, представника інтересів у суді Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадія МОСКАЛЯ 22 січня 2009 року поінформувала, що Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність призначення Т.ДУРДИНЦЯ заступником голови СБУ.