ПР розблокує Раду заради проектів, які Тимошенко вважає антикризовими

Заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН запевняє, що 19 травня Партія регіонів розблокує роботу Верховної Ради, якщо на цей день прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО внесе до парламенту для голосування антикризові законопроекти.

Про це Г.ГЕРМАН заявила в коментарі УНІАН.

“ТИМОШЕНКО вводить в оману суспільство, коли заявляє, що Партія регіонів заблокувала парламент, щоб не дати проголосувати антикризові законопроекти та законопроект про заборону грального бізнесу. Ми закликаємо Ю.ТИМОШЕНКО зібрати на вівторок, 19 травня, всі законопроекти, які вона вважає антикризовими, і ми дамо можливість проголосувати ці законопроекти у Верховні Раді, а потім знову заблокуємо парламент і будемо продовжувати вимагати відставки міністра-дебошира”, - наголосила Г.ГЕРМАН.

Водночас вона нагадала прем’єр-міністру, що проект закону про заборону грального бізнесу в Україні першим до Верховної Ради вніс народний депутат від Партії регіонів Григорій СМІТЮХ.

“Але Блок Юлії Тимошенко не підтримав цей законопроект у парламенті. Це так, про всяк випадок я нагадую прем’єр-міністру, щоб вона розуміла, що діється у парламенті”, - зауважила Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 травня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила думку, що Партія регіонів блокує трибуну Верховної Ради України через небажання розглядати антикризову програму уряду й обмежувати гральний бізнес.

Ю.ТИМОШЕНКО також сказала, що через блокування роботи фракцією Партії регіонів не можуть бути розглянуті 274 антикризових законопроекти, поданих урядом.

Як зазначила прем`єр, Партія регіонів блокує трибуну "з надуманого приводу, а реальна причина полягає в тому, що вони не хочуть ухвалення закону про винесення ігрового бізнесу за межі території населених пунктів, тому що більшість з тих, хто сьогодні так чи інакше володіє ігровим бізнесом, перебувають у рядах депутатів фракції Партії регіонів. Я думаю, що блокування необхідно припинити і проголосувати цей важливий закон».