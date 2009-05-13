Литвин: не можна віддавати Україну на поталу кільком кланам

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН занепокоєний, що ВР через блокування її роботи не зможе визначити дату виборів Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів в ході робочого візиту до Російської Федерації (м.Санкт-Петербург).

«Блокування роботи Верховної Ради України може призвести до того, що вона не визначить дату виборів. Виникає питання - кому це вигідно», - заявив В.ЛИТВИН.

Голова ВР заявив, що «депутати повинні зрозуміти свою відповідальність - якщо хочете, свою місію». За його словами, «не можна віддавати Україну на поталу декільком кланам, які хочуть повністю дезорганізувати життя в країні, щоб забрати те, що залишилось». «Хочу заявити, що це не вдасться зробити», - підкреслив він.

В.ЛИТВИН підкреслив, що рішення Конституційного Суду, який визнав неконституційною визначену парламентом дату проведення президентських виборів 25 жовтня поточного року, є остаточним, яке потрібно не коментувати, а виконувати.

В.ЛИТВИН висловив задоволення з приводу того, що позиція КС збіглася з його позицією. «Я заявляв і заявляю, що рішення парламенту про призначення президентських виборів на 25 жовтня поточного року є виключно політичним і нелегітимним», - підкреслив він. У такий спосіб, за його словами, «намагалися наблизити президентські вибори, щоб зберегти шанси тих, хто на сьогоднішній день має найвищі рейтинги». Голова Верховної Ради ще раз висловив впевненість, що Верховна Рада України має прийняти рішення про призначення виборів на 17 січня 2010 року.