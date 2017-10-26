За минулий рік війни розбагатіли всі українські мільярдери, крім Коломойського - ЗМІ

Донецький бізнесмен Рінат Ахметов знову очолив список найбагатших українців, а Петро Порошенко повернув собі звання мільярдера. Сумарні статки всіх учасників рейтингу - $26,7 млрд, що на 33% більше, ніж в 2016 році.

Про це йдеться у рейтингу "ТОП-100 найбагатших українців", складеному журналом "Новое время" та інвестиційною компанією Dragon Capital.

Як показує нинішній рейтинг, практично ніхто з великих капіталістів ще не повернувся до докризового рівня оцінки власних активів. Тим не менш, цього року президент України Петро Порошенко повернув собі звання мільярдера - вперше за чотири останні роки. Відзначається, що в першій десятці найбагатших просіли лише Ігор Коломойський і його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов. Це через націоналізацію у грудні 2016-го "Приватбанку", що їм належав.

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На першому місці, як і минулого року, опинився олігарх Рінат Ахметов. Його статки оцінюються в $6,9 млрд, що на 69% більше в порівнянні з минулим роком.

Друге місце зайняв олігарх Віктор Пінчук ($1,4 млрд, +13%). Замикає першу трійку Костянтин Жеваго ($1,4 млрд, +209%).

В абсолютному значенні більше всіх із ТОП-100 примножив статки лідер рейтингу Рінат Ахметов - він став багатшим на $2,8 млрд, що дорівнює сукупним статкам Віктора Пінчука і Костянтина Жеваго.

Як зазначає "Новое время", ще зовсім недавно аналітики пророкували Жеваго якщо не економічне забуття, то як мінімум жорсткий дефолт. Але вийшло навпаки: значне зростання підприємцю забезпечило подорожчання залізорудної сировини на світових ринках. З січня 2016 року капіталізація його компанії Ferrexpo, за оцінкою аналітиків Dragon Capital, зросла в сім разів.

На четвертому місці рейтингу - Вадим Новинський ($1,2 млрд, +113%). А п'яту сходинку зайняв президент України Петро Порошенко ($1,0 млрд, +7%).

Як пише "Новое время", Петро Порошенко є найвпливовішою людиною в українській політиці, але от у списку найбагатших українців такого статусу у нього немає. Однак, глава держави працює в цьому напрямку: він знову потрапив до п'ятірки найбагатших, повернувши собі в 2017-му статус доларового мільярдера.

Шосту сходинку рейтингу посів Ігор Коломойський ($1,0 млрд, -11%), а на сьомому місці - Геннадій Боголюбов ($763 млн, -9%).

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Як пише "Новое время", лідером за втратами в 2017-му став Ігор Коломойський, який втратив за рік $129 мільйонів і ледь не залишив лігу українських доларових мільярдерів. Падіння могло виявитися і більшим, проте зростання цін на руду й метали стало драйвером зростання капіталізації феросплавних заводів і Криворізького залізорудного комбінату.

Замикають першу десятку рейтингу олігархи Дмитро Фірташ ($746 млн, +14%), Юрій Косюк ($693 млн., +10%), Олександр і Галина Гереги ($688 млн, +5%).

Загальні статки першої десятки рейтингу, таким чином, становлять 15,8 мільярдів доларів.

Колишній російський бізнесмен із українськими активами Костянтин Григоришин, який у минулому році отримав українське громадянство, а також вперше потрапив у ТОП-10 рейтингу, цього разу опинився на 13 місці. Його статки зменшилися на 2% і становлять $570 млн.

Як відзначає видання, за 11 років існування рейтингу структура українського капіталізму не зазнала істотних змін. "Які б потрясіння не переживала країна, економічні пропорції монументальні: Рінат Ахметов - завжди перший, а інші особи з верхньої частини списку лише міняються місцями один з одним", - пише "Новое время".

"Такий результат говорить про те, що національна економіка все ще сконцентрована в руках невеликої групи осіб, І при цьому залишається сировинним придатком Європи. А значить, повністю залежить від зовнішньої кон'юнктури, яка зараз сприятлива", - йдеться в матеріалі журналу.