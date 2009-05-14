Черномирдін про «Східне партнерство»: нам, Росії, вступати не пристало

Посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН заявляє, що в Росії ще немає чіткого уявлення, що таке ініціатива «Східне партнерство».

Про це посол сказав журналістам, відповідаючи на запитання агентства УНІАН про можливу участь Росії у проектах «Східного партнерства».

«Ми ще не дуже чітко уявляємо, що таке «Східне партнерство». Все чогось придумуємо, все до чогось приміряємося, ні, щоб нормально жити, працювати, співробітничати, вступаємо кудись. Нам, Росії, вступати не пристало. Коли починаємо вступати, обов`язково на щось наступимо, тому краще не вступати», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня посол Російської Федерації при ЄС Володимир ЧИЖОВ на прес-конференції в Брюсселі висловив сумніви у життєздатності “Східного партнерства”.

“За 10 років, впродовж яких я маю відношення до співпраці з ЄС, я зрозумів, що те, що не підтримується фінансово, не літає високо. 600 млн. євро на 6 країн на 6 років – дуже небагато”, - сказав В.ЧИЖОВ.

Кажучи про позицію Росії з приводу нової ініціативи ЄС, посол зазначив, що Росія уважно стежитиме за розвитком “Східного партнерства”. “Для нас є один критерій: щоб нічого в рамках нових ініціатив не створювало нових розділових ліній в Європі”, - сказав В.ЧИЖОВ. Він також не виключив можливості участі Росії в окремих проектах “Східного партнерства”, які можуть бути цікавими.

20 березня Європейська Рада (саміт глав держав і урядів країн-членів ЄС) схвалила новий проект “Східне партнерство”, направлений на посилення відносин зі східними країнами-сусідами ЄС.

Інавгураційний саміт “Східного партнерства” відбувся 7 травня у Празі. До участі в ініціативі запрошені Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова і Україна.