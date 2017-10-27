"Іноді болі стають нестерпні": Мосійчук розповів про свій стан

Народний депутат Ігор Мосійчук, який отримав поранення під час вибуху в Києві, розповів про стан свого здоров'я. На своїй сторінці у Facebook він повідомив, що його стан поліпшується.

"Доброго ранку, українці! Живий. Стан покращується, але з тіла ще не вилучені всі осколкові елементи і звичайно болі іноді стають нестерпними", – написав Мосійчук.

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Як повідомляв УНІАН, з тіла Мосійчука ще не вилучено близько 5-6 осколків. В результаті осколкового перелому у депутата дуже сильно пошкоджена рука, через що Мосійчук сидить в апаратах Ілізарова.