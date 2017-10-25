Чубаров про звільнення Умерова і Чийгоза: росіяни пішли назустріч проханню Ердогана

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України (фракція «БПП») Рефат Чубаров заявляє, що двох заступників голови Меджлісу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза видали Туреччині, далі вони мають попрямувати до України. Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на питання щодо інформації про передачу Туреччині Умерова та Чийгоза.

“Протягом останніх двох тижнів ми всі були в активній фазі, пов'язаній зі звільненням політв'язнів Криму, політв'язнів Кремля. Сьогодні вранці ми вступили в етап, пов'язаний зі звільненням заступників голови Меджлісу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза”, - сказав депутат.

Він додав, що ще не отримав підтвердження, що вони перебувають на борту літака, який уже сідає в Анкарі. “Але сподіваюся, що вони дійсно на борту літака. Підтвердження я ще не отримав”, - зауважив Чубаров.

Він пояснив, що “мало бути так, що вони вилітають до Туреччини, а потім вже прямують до України”.

На питання, яким чином було домовлено про видачу їх Росією Туреччині, парламентар підкреслив, що у звільненні заручників задіяно багато сторін, зокрема, це європейські політики, серед яких і канцлерр Німеччини Ангела Меркель, а також залучалися президента Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент України Петро Порошенко.

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“Я думаю, що росіяни пішли по цьому шляху, що вони пішли назустріч проханню Ердогана”, - сказав Чубаров.

Також на уточнення, чи були якісь умови звільнення Умерова й Чийгоза, Чубаров сказав: “Які можуть бути умови? Так, вони звільнили їх”.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня президент України Петро Порошенко заявив про досягнення домовленості з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом щодо координації дій у захисті прав і свобод громадян України в окупованому Криму.

Протягом вересня в окупованому Криму за результатами несправедливих судових процесів було винесено вироки трьом політичним і громадським діячам за їх критику російської окупації й анексії Криму.

11 вересня так званий «Верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії.

22 вересня так званий «Залізничний районний суд Сімферополя» призначив українському журналісту Миколі Семені покарання у вигляді 2,5 років умовно з випробувальним терміном 3 роки і забороною займатися публічною діяльністю.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.