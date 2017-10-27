Данилюк не подав документи, що підтверджують його доходи, і ганьбить посаду міністра - Южаніна

Про це сьогодні повідомила голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

"Відновлено податкову перевірку декларації та повноти сплати податків міністром Данилюком. Перед цим він намагався подати інформацію, що нібито кримінальне провадження закрито у зв'язку з відсутністю питань і зауважень до сплати податків з його боку. Він збрехав тоді всім засобам масової інформації. Тому що податкову перевірку припинили згідно з чинними нормами Податкового кодексу за його зверненням на 60 днів. Тепер перевірку відновлено. Наскільки я розумію, міністр не подав документи, що підтверджують його доходи ... Він пішов шляхом непокори закону України і не надає документи", - заявила Южаніна.

За словами голови комітету, друга причина нападок Олександра Данилюка на київське управління ДФС - шантаж, пов'язаний з ухваленням законопроекту про службу фінансових розслідувань.

"На брифінгу він сказав, що якщо парламент ухвалить не його законопроект про службу фінансових розслідувань, то він його виконувати не буде. Мені здається, уже цих двох моментів досить для того, щоб завтра ж відсторонити його від займаної посади як людину, яка взагалі себе не контролює. Він каже такі речі, які неприпустимо говорити держслужбовцю, тим більше - міністру фінансів. Брифінг Данилюка було присвячено двом питанням, і обидва якимось чином стосуються мене. Це негідний вчинок, який можна розцінити як спробу запобігти подіям, які можуть статися щодо його власних дій і роботи на посаді міністра. Таким чином він будує собі захист, щоб потім заявити, що це "отвєтка" за його позицію. Але він не має права захищатися такими методами, як він це робить. Це ганьбить посаду міністра. Він її нівелював і помножив на нуль", - наголосила голова комітету.

Як зазначила Ніна Южаніна, заяви міністра з приводу обсягів фіктивного ПДВ абсолютно не відповідають дійсності.

"Уже хто доклав максимум зусиль для того, щоб боротися з розкраданнями ПДВ, так це Головне управління ДФС у Києві. Людмила Демченко (голова ГУ ДФС Києва) і її співробітники більш ніж півтора року працювали практично цілодобово. І я, і Людмила Дмитрівна розуміли, що якщо розкрадатимуть ПДВ у Києві, то це буде не тільки її недоліком, але і моїм. Намагалися всіма силами, щоб не було тих мільярдів, які в Києві історично розкрадали. Завдяки цьому сума фіктивного ПДВ, яку реєстрували в Києві за місяць, знизилася до 20 мільйонів" , - розповіла нардеп.

Южаніна стверджує, що з 1 липня 2017 року, тобто від початку роботи автоматичної системи блокування ризикових податкових накладних, відповідальність за "просочування" фіктивного ПДВ повністю лежить на міністрі фінансів і його команді.

"ДФС фізично не може переналаштувати систему, щоб фіктивний ПДВ просочувався. Тому що критерії встановлює Мінфін. За 3-4 тижні, які минають від одного перегляду критеріїв до іншого, схемщики встигають налаштувати свої системи. Тому наш законопроект №7115 і було написано, щоб дати право ДФС швидко реагувати на схемний кредит. Але Данилюк впирається і не хоче в жодному разі передавати хоч якісь функції ДФС", - каже голова комітету.

Ніна Южаніна також розраховує, що керівництво ДФС матиме принципову позицію і не дозволить усунути від роботи керівників київського ГУ ДФС.

Нагадаємо, учора міністр фінансів Олександр Данилюк доручив виконувачеві обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану відсторонити від виконання обов'язків керівництво Київського управління ДФС на час розслідування про збільшення в системі фіктивного ПДВ.