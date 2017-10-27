Російська пропаганда поширює міф, що інші політв'язні є ціною звільнення Умерова і Чийгоза - Мінінформполітики

В.о. міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар наголошує, що міф російської пропаганди про те, що інші політичні в'язні є ціною звільнення заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза, не відповідає дійсності. Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції з Умеровим та Чийгозом в аеропорту «Бориспіль», куди вони прибули літаком зі Стамбула (Туреччина).

“Я відразу хочу розвінчати певні міфи, які сьогодні вже активно російська пропаганда намагається підняти, що начебто ціна цьому звільненню є інші політичні в'язні. Насправді це не так”, - наголосила Джеппар.

Вона підкреслила, що процес звільнення політичних в'язнів, яких сьогодні “п'ять десятків у Криму”, триватиме.

“Ціна не така. Цей процес, цей дипломатичний тиск буде тривати”, - запевнила Джеппар.

Представниця уряду також зауважила, що видача Чийгоза і Умерова Туреччині стала результатом потужного дипломатичного тиску керівництва Української держави, лідерів “Великої сімки”, президента США та багатьох інших світових лідерів.

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Як повідомляв УНІАН, 11 вересня так званий «верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії. Окупаційна влада звинуватила Чийгоза в організації масових заворушень на території Криму.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

25 жовтня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що Умерова та Чийгоза видали Туреччині, і вони приїдуть в Україну.

Чубаров також заявив, що в процесі звільнення Умерова та Чийгоза були задіяні президент України, лідери інших країн, Меджліс і адвокати.

Сьогодні, 27 жовтня, зі Стамбула Умеров і Чийгоз прибули літаком до аеропорту “Бориспіль”.

Сьогодні о 16.00 планується зустріч президента України Петра Порошенка з Умеровим та Чийгозом в Адміністрації глави держави.