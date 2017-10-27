Влада України і Меджліс не залишать наодинці тих, хто переслідується у Криму - Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Українти Рефат Чубаров наголошує, що влада України і Меджліс не залишать наодинці тих, хто переслідується у Криму. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції зі своїми заступниками Ільмі Умеровим та Ахтемом Чийгозом в аеропорту “Бориспіль”.

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“Жодна людина в Криму, яка сьогодні знаходиться або в ув'язненні, або переслідується в інший спосіб: підписка про невиїзд і таке інше, - вона не залишатиметься один на один”, - наголосив Чубаров і додав, що говорить про це від імені Меджлісу. Депутат підкреслив, що ані уряд, ані українська держава, ані Меджліс не залишать нікого. Після цього Чубаров також нагадав прізвища усіх кримських політв'язнів.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня так званий «верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії. Окупаційна влада звинуватила його в організації масових заворушень на території Криму.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також йому на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

25 жовтня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що Умерова та Чийгоза видали Туреччині, і вони приїдуть до України. Чубаров також заявив, що в процесі звільнення Умерова і Чийгоза були задіяні президент України, лідери інших країн, Меджліс і адвокати.

Сьогодні, 27 жовтня, зі Стамбула Умеров і Чийгоз прибули літаком до аеропорту “Бориспіль”. Сьогодні о 16.00 планується зустріч президента України Петра Порошенка з Умеровим і Чийгозом в Адміністрації очільника держави.