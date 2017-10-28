Альянс не планував на грудень "заблоковане" Угорщиною засідання комісії "Україна-НАТО"

В НАТО стверджують, що не мали планів провести у грудні засідання Комісії Україна-НАТО.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив офіційний представник альянсу, коментуючи заяву міністра закордонних справ та торгівлі Угорщини Петера Сійярто про те, що через закон про освіту Будапешт виступив проти проведення 6 грудня 2017 року у Брюсселі засідання Комісії Україна-НАТО.

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"Планів проводити у грудні засідання Комісії Україна-НАТО не було", - сказав він.

При цьому в альянсі зазначили, що "віддані міцним партнерських зв'язкам з Україною", а засідання Комісії відбувається регулярно на різних рівнях, останнє з яких відбулося минулого липня в Києві.