"Удар в спину": Угорщина заблокувала проведення засідання комісії Україна-НАТО через закон про освіту

Угорщина виступила проти проведення 6 грудня 2017 року у Брюсселі засідання Комісії Україна - Організація північноатлантичного договору (НАТО). Як повідомляє Радіо Свобода, про це заявив керівник МЗС Угорщини Петер Сійярто на прес-конференції у Будапешті.

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Глава угорського МЗС заявив, що Угорщина не зможе підтримати євроінтеграційні зусилля України, через це Будапешт заветував скликання засідання комісії НАТО-Україна, запланованого на 6 грудня.

Зокрема, за його словами, Угорщина до початку вересня була серед тих, хто «найголосніше і найактивніше» за це виступав, але після ухвалення освітнього закону в Україні почувається так, ніби «отримала удар у спину».

За словами Сійярто, його країна і зараз продовжувала б цей же курс, «але може надати таку підтримку тільки тим державам, чиї рішення і поведінка заслуговують на це».

При цьому він наголосив, що Будапешт готовий до консультацій, але не може прийняти стану, коли, за твердженням Сійярто, закон відбирає вже попередньо здобуті права нацменшин.

Він звернув увагу на те, що Угорщину також турбує налаштованість депутатів Верховної Ради України розглянути законопроекти про мову і громадянство. Якщо зараз в Угорщині не виступлять проти закону про освіту, це може підбадьорити українську владу ухвалити і два інших закони, вважає глава угорської дипломатії.

Він попередив, що Угорщина робитиме ці дипломатичні кроки доти, доки закарпатські угорці не визнають, що мовно-освітня ситуація не врегульована для них належним чином.

Сійярто повідомив, що наразі немає можливості якось обійти угорське вето, оскільки скликання комісії НАТО-Україна потребує одностайного голосування.

У МЗС України на заяви очільника зовнішньополітичного відомства Угорщини поки офіційно не реагували.