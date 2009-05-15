Як описують інцидент з Луценком українські дипломати (документи)

У розпорядження редакції "Української правди"потрапив лист посла України в Німеччині Наталії Зарудної до Міністерства закордонних справ, де вона повідомляє про перипетії Луценка в терміналі аеропорту німецького Франкфурта.

Лист датований 5 травня, тобто на наступний день після інциденту, і має гриф "для службового користування". Його було надіслано до МЗС системою кодованого захисту інформації. Тоді ще не вийшла стаття в газеті "Більд", тому дипломати сподівалися, що події в аеропорту за участі Луценка не набудуть катастрофічного для України резонансу.

Крім того, "Українська правда" отримала листа тимчасово виконуючого обов’язки міністра закордонних справ Юрія Костенка, адресованого спікеру парламенту Володимиру Литвину.

Т.в.о. міністра закордонних справ повідомляє, що прокуратура Франкфурта-на-Майні відмовила МЗС України у наданні матеріалів щодо інциденту без письмової згоди Луценка.