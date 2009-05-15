Секретаріат Ющенка готує судовий позов проти Томенка
18:15, 15 травня 2009Політика
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Прізвищ «хабарників» не дочекалися?
Секретаріат Президента України готує звернення до суду з приводу захисту власної репутації як державного органа у зв`язку із дискредитаційними заявами народного депутата Миколи ТОМЕНКА, опублікованими у його інтерв`ю журналу «Фокус».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, Секретаріат вимагатиме у судовому порядку визнати заяви М.ТОМЕНКА такими, що не відповідають дійсності, та зобов`язати парламентарія спростувати поширену ним інформацію.
Як повідомлялось, М.ТОМЕНКО в інтерв`ю журналу «Фокус» звинуватив працівників президентського Секретаріату у хабарництві.
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