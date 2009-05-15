Секретаріат Ющенка готує судовий позов проти Томенка

Секретаріат Президента України готує звернення до суду з приводу захисту власної репутації як державного органа у зв`язку із дискредитаційними заявами народного депутата Миколи ТОМЕНКА, опублікованими у його інтерв`ю журналу «Фокус».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, Секретаріат вимагатиме у судовому порядку визнати заяви М.ТОМЕНКА такими, що не відповідають дійсності, та зобов`язати парламентарія спростувати поширену ним інформацію.

Як повідомлялось, М.ТОМЕНКО в інтерв`ю журналу «Фокус» звинуватив працівників президентського Секретаріату у хабарництві.